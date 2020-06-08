إصابات كوورنا الجديدة تهم 6 جهات وعدد الحالات النشطة يواصل ارتفاعه- تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والتي وزعت على 6 جهات بالمملكة.

وحسب الحصيلة الجديدة، فإن 26 حالة إصابة بفيروس كورونا التي سجلت خلال الساعات الأخيرة، سجلت 10 منها في جهة في جهة الدار البيضاء سطات لترتفع الحصيلة التراكمية بها منذ بدء الازمة إلى 2777.

كما سجلت 8 حالات جديدة بالرباط سلا القنيطرة، و4 حالات بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين ببني ملال خنيفرة، وحالة واحدة بكل من جهة مراكش آسفي، وجهة كلميم واد نون.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في المملكة إلى 8250 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 26 حالة جديدة.

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بالمقابل استقر عدد الوفيات في 208 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 7370 حالة، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة.

ونتيجة لهذه الأرقام، واصل عدد الحلاات النشطة ارتفاعه الذي بدأ قبل يومين، منتقلا من 595 حالة مسجلة يوم الجمعة الماضية، وهي أدنى حصيلة منذ بداية أبريل الماضي، ليصل صباح اليوم إلى 674 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.