الفقيه بنصالح.. توقيف مسنين يشتبه في تورطهما في اغتصاب طفلة تبلغ 13 سنة – التفاصيل

أوقفت مصالح الشرطة القضائية في مدينة الفقيه بنصالح، أمس الأحد، شخصين يشتبه في تورطهما في التغرير بقاصر، تبلغ من العمر 13 سنة، وهتك عرضها.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المسنين، في الستينات من عمرهما، وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد أن تقدم والد فتاة قاصربشكاية، تفيد تعرض ابنته للاستغلال الجنسي من طرف الموقوفين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهما تم توقيفهما بعد مرور دورية للأمن في حي الفرح في الفقيه بنصالح، ولاحظت صراخ والد الضحية، الذي اشتكى استغلال ابنته القاصر.
وأمر الوكيل العام في محكمة الاستئناف في بني ملال بتعميق البحث مع الموقوفين في إطار البحث التمهيدي مع عرض الفتاة على الخبرة الطبية.
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