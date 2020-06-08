عمل درامي روائي عالمي عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي

وقعت شركة “Good Films Collective” الأمريكية، اتفاقا مع المخرج السويدي، دانيال إسبينوزا، من أجل تصوير عمل درامي روائي، حول قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونقل موقع الشركة على الأنترنت، أخيرا، أن إسبينوزا وافق على العمل على فيلم جديد يحمل عنوان “الإعدام”، ويروي قصة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في أكتوبر 2018.

ويروي الفيلم قصة قتل الصحافي السعودي، والأسباب الكامنة خلف هذه الجريمة، إضافة إلى تبعاتها، حسب المصدر نفسه.

ولم يكشف بعد عن الممثلين المشاركين في العمل، أو موعد بداية تصويره، أو أي تفاصيل متعلقة بالعمل الجديد.