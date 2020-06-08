انطلاقا من هذا الأسبوع.. مستخدمو مراكز النداء يخضعون لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا”

يخضع مستخدمو مراكز النداء بالعاصمة الرباط، ابتداء من هذا الأسبوع، لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن المسؤولين عن مراكز النداء تلقوا إخبارا من طرف السلطات المحلية بالعاصمة بضرورة إخضاع المستخدمين في مراكز النداء بضرورة الخضوع لتحاليل الكشف عن الوباء قبل العودة لاستئناف العمل، من جديد، داخل المقرات، وذلك على غرار الخطوة التي همت سائقي سيارات الأجرة، تجار الخضر والفواكه والصيادلة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إصابة 73 شخصا بفيروس “كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8224 حالة مؤكدة مع استبعاد 16423 في 24 ساعة.

وكشفت وزارة الصحة، في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أنه تم تسجيل 49 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة السادسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7864 حالة بنسبة 89.5 في المائة.