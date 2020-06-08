طقس بداية الأسبوع.. أجواء غائمة مع سحب كثيفة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة محليا خلال الصباح فوق السهول والسواحل الواقعة شمال آسفي، والريف الغربي والسايس.

وسيكون الطقس غائما جزئيا فوق جبال الأطلس الكبير والمتوسط وكذا المنطقة الشرقية، مما سيهيء الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة ورعد محلي.

وستظهر، كالعادة، بعض الكتل من الضباب على السواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، في حين ستبقى الأجواء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من جنوب وشمال ووسط البلاد، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق .

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 15 و21 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 24 و32 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال ووسط البلاد، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب، والجنوب الشرقي، وما بين 35 و38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان على أن يصبح قليل الهيجان إلى هائج زوالا ما بين رأس سبارتيل والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .