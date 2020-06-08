طلبة سلك الدكتوراه يراسلون العثماني بشأن “إقصائهم من المنحة”: رغم هزالتها فهي مهمة بالنسبة إلينا!

راسلت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن “طلب إعادة النظر في البنود الاقصائية، التي يتضمنها المرسوم رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 ( 15 ماي 2019)، بهدف تعميم منحة التعليم العالي على الطلبة الدكاترة”.

وقالت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، في مراسلتها المذكورة، توصل “اليوم24” بنسخة منها، إن هذه التنسيقية، إلى حدود اليوم، تضم أكثر من 600 باحث، وباحثة، مسجلين بشكل رسمي في لوائحها، ويمثلون كل الأقطاب الجامعية الوطنية من دون استثناء، ومختلف التخصصات، رافعين شعار “المنحة استثمار في البحث العلمي وليست إحسانا”.

وأوضحت التنسيقية نفسها أن “مطلب تعميم منحة الدكتوراه حظي باهتمام، وتضامن وتفاعل عدد كبير من المسؤولين، والسياسين، والحقوقين، والإعلامين”، مبرزة أن هدفها “إعادة الاعتبار للبحث العلمي والأكاديمي، الذي يتطلب مزيدا من الدعم، والتحفيز، وفي مقدمة ذلك تشجيع الطالب الباحث بتمكينه من حقه في المنحة كأضعف الإيمان”.

وأشارت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه إلى أن “المعايير المسطرة في المرسوم أعلاه غير موضوعية، وغير دقيقة، وتنطوي على تمييز مرفوض، وغير منسجم مع مقتضيات الدستور، وكذا مع المضامين، والتوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 17-51،المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

Advertisements

وعبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، في مراسلتها لرئيس الحكومة عن استعدادها لفتح قنوات الحوار والتعاون لمناقشة هذا الملف معه، وكذا تقديم تصوراتها لملف البحث العلمي”.

إلى ذلك، أوضح بلحبيب حسن، باحث في سلك الدكتوراه في كلية الحقوق السويسي في الرباط، وعضو في التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن “هذه المنحة على هزالتها تعد بمثابة الحبل السري، الذي يضمن للطالب الاستمرار في متابعة دراسته العليا، لا سيما لأولئك المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الضعيفة”.

وعلاوة على ما ذكر، أضاف الطالب الباحث، بلحبيب، أن سلك الدكتوراه، الأكاديمي والبحثي، يتطلب تكاليف مادية كبيرة، ترهق كاهل الأسر الميسورة، والفقيرة، والمعوزة.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح أن المنح الجامعية لطلبة الدكتوراه ليست ممنوحة لكافة المسجلين في السلك المذكور، لأنها منحة غير معممة، وتتم الاستفادة منها عبر معايير الاستحقاق، والتميز، التي تحددها لجنة علمية، وبالتالي فإنها ليست منحة اجتماعية.