الرقص على الكراسي.. خطة إسبانيا لاستئناف أنشطة الملاهي الليلية

رخصت الحكومة الاسبانية بافتتاح فضاءات الترفيه بعد إغلاق فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، وفق ما كشفته مصادر إسبانية، اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة “ماركا” أن الحكومة الاسبانية وضعت مجموعة من الشروط للسماح باستئناف أنشطة الملاهي الليلية بينها منع الرقص، والاكتفاء بتحريك الجسد فوق الكراسي عند الاستماع إلى الموسيقي، فضلا عون كون الطاقة الاستيعابية لكل ملهى ليلي لا يجب أن تتجاوز 30 شخصا.

وشدد المصدر ذاته على كون رفع عدد زبناء كل ملهى ليلي إلى 100 شخص بداية من الشهر المقبل رهين بتحسن الأوضاع والحد من انتشار الجائحة في الجارة الشمالية للمغرب.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في إسبانيا، إلى حدود اليوم الأحد، 241550 مصابا، مقابل 27136 حالة وفاة، في وقت تماثل فيه للشفاء 150 ألف.