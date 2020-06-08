كورونا يتفشى بأميركا اللاتينية وبريطانيا تفرض الحجر الصحي على السياح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في وقت يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أميركا اللاتينية، إذ بلغت حصيلة الإصابات في القارة الأميركية الـ400 ألف، فيما تخطت حصيلة الإصابات بالفيروس في العالم السبعة ملايين بينها 402,867 وفاة.

وباتت سانتياغو حيث يعيش سبعة من أصل 18 مليون شخص في تشيلي، البؤرة الرئيسية للوباء إذ سجلت 80 في المئة من الإصابات فيها، فيما تبدو خدمات الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وأُحصي ما لا يقل عن 7,003,851 إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم بينها 402,867 وفاة وخصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضررا جراء الوباء مع 2,275,305 إصابة و183,542 وفاة، والولايات المتحدة مع 1,942,363 إصابة بينها 110,514 وفاة، استنادا إلى مصادر رسمية بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال أكثر من شهر بقليل، وسجلت أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام التسعة الأخيرة، وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للإصابات.

وسجلت تشيلي الواقعة في أميركا الجنوبية أعدادا قياسية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مع 96 وفاة و6405 إصابات، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2290.

في البيرو، ثاني دولة أكثر تضرراً في أميركا الجنوبية بعد البرازيل، بات النظام الصحي على وشك الانهيار، خصوصاً بسبب نقص الأكسجين.

لكن في البرازيل ثالث دولة أكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن حاكم ريو دي جانيرو تخفيف إجراءات العزل.

ونشرت الحكومة البرازيلية، مساء الأحد، أعدادا متباينة للوفيات والإصابات في 24 ساعة، فأفادت حصيلة أولى عن 1382 وفاة إضافية، فيما أشارت حصيلة ثانية غلى 525 وفاة. وجاء في الحصيلة الثانية أيضا تسجيل قرابة 19 ألف إصابة مقابل 12500 في الحصيلة الأولى.

في الولايات المتحدة، حيث تحتل التظاهرات المناهضة للعنصرية نشرات الأخبار، يتواصل رفع إجراءات العزل.

وهذا الأسبوع، تدخل نيويورك في المرحلة الأولى من خطة استئناف أنشطتها الاقتصادية التي أُوقفت بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

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وفي هذه المرحلة، سيسمح لشركات البناء والمصانع في العاصمة الاقتصادية الأميركية باستئناف عملها، كما سيُسمح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها مع فرض بعض القيود.

وسجلت الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 691 وفاة وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز، مقابل ثلاثة آلاف وفاة في اليوم السابق في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بداية الأزمة.

في أوروبا، حيث يتواصل رفع اجراءات العزل في عدد من الدول من بينها فرنسا، سجلت بولندا أثناء عطلة نهاية الأسبوع زيادة حادة في عدد الإصابات بالفيروس مع 1151 إصابة جديدة.

ونحو ثلثي المصابين هم من العمال في منجم زوفيوفكا في جنوب البلاد، وأفراد عائلاتهم.

في إسبانيا، التي سجلت 27 ألف وفاة في المجمل لكنها نجحت في السيطرة على الفيروس في الأسابيع الأخيرة، يستأنف الدوري الإسباني لكرة القدم نشاطه الخميس، بعد ثلاثة أشهر من التوقف.

في المقابل، ترفع بريطانيا التي سجلت 40542 وفاة في المجمل، القيود ببطء شديد.

وينبغي على كل شخص يصل إلى أراضيها من الخارج اعتبارا من، اليوم الإثنين، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما تجنبا لتسجيل إصابات جديدة قادمة من الخارج، في اجراء يُشكك بفعاليته ويثير خوف قطاعي الطيران والسياحة.

ونددت شركات الطيران "بريتيش ايروايز" "و"ايزي جيت" و"راين اير" في بيان مشترك بتدبير "غير متناسب" و"غير منصف". ووقعت الجمعة رسالة رسمية موجهة إلى الحكومة، في خطوة أولية قبل اللجوء المحتمل إلى القضاء.

ويعني الحجر الذي ستعيد الحكومة النظر فيه كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين برا وبحرا وجوا، إن كانوا مسافرين مقيمين أم لا في المملكة المتحدة.

وتدرس حكومة بوريس جونسون استحداث جسور جوية مع بعض الوجهات السياحية مثل فرنسا او إسبانيا، ما سيسمح بالالتفاف على الحجر.