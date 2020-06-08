جسر الزرقاء: اتهام شاب بحرق منزلين ومركبة والتسبب بإصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، صباح اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد شاب (24 عاما) من سكان جسر الزرقاء على خلفية ضلوعه بإضرام النار في منازل ومركبة والتسبب بإصابة سيدة.
وأرفقت النيابة العامة مع لائحة الاتهام، طلب بتمديد فترة اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 3 نيسان/أبريل الماضي، حينما أقدم الشاب على إضرام النار بمركبة ومنزلين، ما أسفر عن إصابة سيدة بجروح وصفت بأنها طفيفة آنذاك، أحيلت على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" لتلقي العلاج".
ونسبت لائحة الاتهام للشاب تهم إضرام النار في المنزلين والمركبة على خلفية نزاع بين عائلات.
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