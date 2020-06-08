نحف: أمر هدم لمنزل ودعوة للاعتصام والتصدي له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرت اللجنة الشعبية في نحف، عدة خطوات في أعقاب إصدار أمر هدم لمنزل تعود ملكيته لخالد حسن عبد الحي، والكائن في حي القلعة بالبلدة.
ومن بين الخطوات التي أقرتها اللجنة الشعبية، إقامة خيمة اعتصام أمام المنزل المهدد بالهدم، ونصبها اليوم، الاثنين، الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى تحضير عريضة الكترونية وتعميمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعبئتها وتقديمها للمحكمة عبر المحامي الموكل في القضية.
وشددت اللجنة الشعبية في بيانها على "أهمية التنسيق التام من قبلها مع المحامي الموكل بالقضية، والتشاور معا في سبيل خدمة القضية والتغلب على الصعاب".
ودعت المجلس المحلي في نحف إلى عقد جلسة طارئة لأعضائه اليوم، الاثنين، وإصدار قرار يتبنى موقفا داعما لأصحاب المنزل المهدد بالهدم وإيصاله للمحامي الموكل بالقضية وما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، كما دعت المواطنين إلى المشاركة في خيمة الاعتصام ابتداء من مساء اليوم، الاثنين.
وختمت اللجنة الشعبية بيانها "لن تمر مخططات هدم المنازل، لن نسمح المس بكراماتنا، ومن هنا إذ نتوجه للفعاليات الشعبية القطرية وحراكات شعبنا ولجنة المتابعة واللجان الشعبية القطرية بمؤازرتنا ودعم احتجاجنا واعتصامنا".
وفي سياق ذا صلة، نجحت اللجنة الشعبية في نحف، مؤخرا، بإفشال أمر هدم منزل قيد الإنشاء، لصاحبه عبد الله فطوم، بقرار من المحكمة العليا، بعدما شهدت البلدة العديد من النشاطات الشعبية ضد أمر هدم المنزل بموازاة العمل بالمسار القضائي.
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