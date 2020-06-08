الصحة الفلسطينية: 87 إصابة نشطة بكورونا وإغلاق حلحول كإجراء وقائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في فلسطين توقفت عند 87 إصابة، فيما أعلن محافظ الخليل عن إغلاق بلدة حلول كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن عدد الإصابات النشطة، بالفيروس يلغ 87، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأضافت الكيلة في بيان صد عنها، اليوم الإثنين، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية.

وذكرت أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وجرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حاليا في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.

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إلى ذلك، أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، صباح اليوم الإثنين، إغلاق بلدة حلحول، جراء الكشف عن إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا.

وقال البكري إنه تقرر الإغلاق كإجراء وقائي، وذلك بعد اجتماع عقد في بلدية حلحول، بحضور رئيس البلدية، وإقليم حركة "فتح"، ولجنة الطوارئ والطب الوقائي والمؤسسة الأمني.

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على إغلاق المساجد والصالات والمقاهي، وإلغاء بيوت العزاء وحفلات الأعراس في حلحول حتى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، منعا لتفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، عن إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا في حلحول بعد إجراء الفحوصات لهم، بينهم 3 أطفال، جراء مخالطتهم سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 651 إصابة.