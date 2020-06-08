شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شبابية لإصلاح الطرق الداخلية بمنطقة قديفوت في حصوين والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020 نفذ فريق شباب قديفوت التطوعي مبادرة جماعية لإصلاح الطرقات الداخلية في منطقة قديفوت بمديرية حصوين بعد تضررها نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الأخيرة التي شهدتها المديرية .

وقام الفريق بردم الحفر وإزالة الأحجار المتناثرة في مداخل ومسالك المنطقة لتسهيل عملية تنقل المواطنين مستخدمين معدات يدوية بسيطة كإجراء أولي عاجل يستبق وصول وتدخل الجهات الحكومية المعنية في معالجة ماخلفته الحالة المدارية من أضرار في الطرقات الداخلية بالمنطقة . Advertisements جدير بالذكر أن مديرية حصوين سجلت أعلى نسبة بين مديريات المحافظة في حجم الأضرار المادية في البنية التحتية والمصالح العامة نتيجة للأمطار والسيول الجارفةوالعواصف الرعدية اثناء وقوع المديرية تحت تأثير المنخفض المداري . وعبرت السلطة المحلية في المديرية عن تقديرها البالغ لمبادرة فريق شباب قديفوت التطوعي والعديد من المنظمات الشبابية بالمديرية شاكرة جهود شباب ودورهم الريادي لتطبيع الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها ، مؤكدة سعيها الدائم للعمل على عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي وإصلاح ماتضرر من البنية التحتية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة

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