المسماري: المواجهة التي تدور على الأراضي الليبية الآن بين الشعب الليبي وجيشه الوطني ضد تركيا

الإثنين 8 يونيو 2020

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن المواجهة التي تدور على الأراضي الليبية الآن بين الشعب الليبي وجيشه الوطني والقوات التركية المحتلة لطرابلس والتي تحاول الاعتداء على مدينة سرت.



وأضاف المسماري في تصريحات صحيفة،أن التنظيم الدولي للإخوان بفروعه في أنقرة وطرابلس يروجون للهدنة على أنها انتصار لمليشياتهم بعكس الواقع، وهو أن الجيش الوطني الليبي أعاد تمركز قواته وفق هدنة رعتها دول كبرى وحقنا لدماء الليبيين.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن الجيش قبّل الهدنة من موقع قوة واحتراما للمبادرات والسعي الدولي لحل أزمة الليبيين.

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وأوضح أن"الغزو التركي للأراضي الليبية حاول اختراق مدينة سرت من جهتين وتم تلقينه درسا عسكريا قاسيا من القوات الليبية في مناطق جنوب وشرق المدينة".

والسبت، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وسبق ذلك أن دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى العودة للمسار التشاوري العسكري 5+5 مرحبة بقبول الليبيين لهذه الخطوة.