منظمة السياحة العالمية تطلق مبادرة "كوكب واحد للسياحة المستدامة"

الإثنين 8 يونيو 2020

أطلقت منظمة السياحة العالمية مبادرة "كوكب واحد للسياحة المستدامة" والذى يطرح الرؤية الجديدة للسياحة العالمية والتي يجب أن تنمو بشكل أفضل وأقوى وتوازن بين احتياجات الناس والكوكب والازدهار.



وتعتمد رؤية الكوكب الواحد للتعافي المسؤول لقطاع السياحة على المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة السياحة العالمية لإعادة تنشيط السياحة بهدف الظهور بشكل أقوى وأكثر استدامة من أزمة COVID-19.

يأتي هذا الجهد المشترك في الوقت الذي تبدأ فيه العديد من الوجهات حول العالم في تخفيف القيود على السفر والتنقل ويستعد قطاع السياحة للتعافي واستئناف نشاطه مع الدروس المستفادة من الوباء.

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وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أنه يجب ألا تكون الاستدامة جزءًا متخصصًا من السياحة، بل يجب أن تكون المعيار الجديد لكل جزء من قطاعنا، وأن هذا هو أحد العناصر الأساسية في إرشادات المنظمة لإعادة تنشيط السياحة العالمية".

وتدعو رؤية One Planet إلى انتعاش مسؤول لقطاع السياحة يقوم على الاستدامة لإعادة البناء بشكل أفضل. وسيعزز ذلك مرونة السياحة في الاستعداد بشكل أفضل للأزمات المستقبلية. ستدعم الرؤية تطوير وتنفيذ خطط الإنعاش التي تساهم في أهداف التنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس، وفي الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات والقطاع الخاص خطواتها نحو تعافي السياحة، يكون الوقت مناسبًا لمواصلة التقدم نحو نموذج سياحة أكثر استدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وبرنامج كوكب واحد للسياحة المستدامة One Planet Sustainable Tourism Programme يهدف إلى تعزيز تأثيرات التنمية المستدامة لقطاع السياحة بحلول عام 2030 من خلال تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تعزز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، مع توليد أقل للفاقد والنفايات ومعالجة تحديات المناخ والتغيير والتنوع البيولوجي.

والبرنامج تقوده منظمة السياحة العالمية بمشاركة حكومتي فرنسا وإسبانيا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.