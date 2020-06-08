شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 112 وفاة و8985 إصابة إضافية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 112 وفاة و8985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) . وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان اليوم: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وَفْقاً لهذه المعطيات إلى 5971 حالة وفاة و 476658 إصابة، مشيرًا إلى أن 3957 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الجائحة التاجية 230688 .

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