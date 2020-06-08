شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. رفع قيود كورونا مع استمرار غلق الحدود والان نبدء بالتفاصيل
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي أن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.
وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.
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