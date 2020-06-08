شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 1037 إصابة من كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 1037 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن حالات الشفاء من مرض (كوفيد - 19) في الكويت وصلت إلى 21242 حالة، مؤكدة تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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