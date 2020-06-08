بالصور.. حظر التجوال الشامل في واسط

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لمحافظة واسط بعد تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل الذي اعلن عنه يوم امس ويستمر حتى اشعار اخر. وجاء هذا القرار بعد ارتفاع معدل الاصابات بكورونا في المحافظة والتي كانت خلال امس فقط 97 اصابة. Advertisements

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