'غوغل لينس' مساعدك الذكي لاكتشاف معلومات أي صورة من حولك

"غوغل لينس" أو عدسة غوغل، ميزة من تطبيق غوغل متاحة على أجهزة أيفون وأندرويد. تسمح لك البحث في ما تراه، وتنفيذ المهام بشكل أسرع، والتفاعل مع العالم من حولك باستخدام كاميرا الهاتف أو صورة فقط. هل فكرت يوما باستخدامها؟ اعلم أن مع هذه الميزة لن تحتاج لتسأل أي صديق عن أي معلومة.

"غوغل لينس" هو تطبيق الكاميرا الذكية التي سوف تظهر لك المعلومات أو الخيارات اعتمادا على ما تكتشفه الكاميرا. إن شاهدت صورة لمطعم معين وترغب بزيارته، افتح هذه الصورة على تطبيق عدسة غوغل، فتحصل فورا على الاجابة بما يخص موقعه وساعات العمل فيه.

يمكنك أيضا تحويل نص مكتوب على صورة الي نص يمكنك نسخه او ترجمته مباشرة او البحث عنه في غوغل. هذه الميزة تسمح لك البحث عن اي شيء تريده باستثناء الاشخاص.

الى ذلك، تمكنك هذه الميزة من العثور على اغراض متشابهة ومتطابقة للصورة التي وضعتها في التطبيق. كالعثور على ساعات مشابهة للساعة التي عرضتها، أو حيوانات من الفصيلة نفسها، أو نبتة معينة وغيرها.

يمكنك استخدام "عدسة Google" من:

• صور Google

• تطبيق "مساعد Google" على معظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android

• "تطبيق Google" على بعض هواتف Android، مثل Pixel

للحصول على تفاصيل واتخاذ إجراءات بشأن صورك، عليك اتباع هذه الخطوات:

1. على هاتفك أو جهازك اللوحي، افتَح تطبيق "صور Google"

2. اختَر صورة

3. انقر على رمز "عدسة Google"

4. بناءً على صورتك، يمكنك التحقق من التفاصيل أو تنفيذ بعض الإجراءات أو البحث عن منتجات مشابهة

عند التقاط صورة لما يلي:

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• الملابس والسلع المنزلية: يمكنك العثور على المنتجات المشابهة وأماكن شرائها.

• الرموز الشريطية: استخدِم رمزًا شريطيًا للعثور على المعلومات المتعلقة بأحد المنتجات، مثل مكان شرائه.

• بطاقة عمل: يمكنك حفظ رقم الهاتف أو العنوان في جهة اتصال.

• كتاب: يمكنك الحصول على ملخص عنه وقراءة التعليقات.

• لوحة إعلانات أو نشرة إعلانية لحدث: يمكنك إضافة الحدث إلى تقويمك.

• مَعلم أو مبنى: يمكنك الاطّلاع على الحقائق التاريخية وساعات العمل والمزيد.

• لوحة في متحف: يمكنك التعرّف على الفنان الذي رسم اللوحة وغيرها من المعلومات القيّمة.

• نبات أو حيوان: يمكنك التعرّف على الأنواع والسُلالات.

للحصول على معلومات عن الأشياء من حولك

1. افتَح "عدسة Google"

• باستخدام "مساعد Google": قل "Ok Google" في أسفل يسار الشاشة، انقر على رمز "عدسة Google"

• يُشير عدم ظهور رمز "عدسة Google" إلى أن "عدسة Google" لا يمكنها العثور على معلومات على هاتفك حول العناصر التي تحيط بك

2. وجِّه الكاميرا إلى عنصر

3. على شاشتك، انقر على العنصر الذي تريد معلومات عنه

• لاختيار نص: انقر على كلمة، ثم انقر عليها مرة أخرى واسحب النقاط الزرقاء

4. انقر على رمز التحدث

5. اطرح سؤالاً أو وجِّه طلبًا مثل:

• ما هذا؟

• كم طول هذا؟

• أضِف هذا إلى Google Keep

من المؤكد أن هذا التطبيق متوفر على هاتفك لكنه لم يلفت انتباهك من قبل، أو ربما كنت تجهل الفائدة منه. فبعد استعراض أهم ميزاته وفوائده، لن تحتاج لأوقات من البحث على غوغل للحصول على اجابة معينة، بل بدقائق ستكون النتيجة أمام أعينك.