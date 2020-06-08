انتحار شخص شنق نفسه باحد اعمدة كهرباء في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا شنق نفسه باحد اعمدة كهرباء في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا اقدم على الامنتحار من خلال شنق نفسه باحدى اعمدة الكهرباء ضمن منطقة الرشيد الجنوبي في بغداد".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
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