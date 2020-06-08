تجارة المخدرات في العراق .. من الغرب الى الشرق

خلال اسبوع واحد كشفت حلقتين من برامج السومرية حجم تجارة المخدرات بالعراقفي برنامج خط احمر استعرض قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار القاء القبض على عصابة تجارة المخدرات المكونة من ٤ اشخاص

احد المتهمين الذي القي القبض عليه وبحوزته ١٤ الف حبة مخدر اعترف بدخول هذه المخدرات من سوريا الى الانبار



كما اكد قائد شرطة الانبار القاء القبض على ٥١ متهم خلال الثلاث اشهر الماضية وبحوزتهم (٢٧٣ الف)حبة مخدر اضافة الى الحشيش والكرستال

وفي المناورة حذر نائب بصري من حجم التعاطي في المحافظة

وذكر تقرير الامم المتحدة ان الفئات العمرية الأكثر تعاطيا تتمثل في الفئة العمرية من (٢٥-٣٩) سنة والفئة العمرية التي تليها (١٦-٢٥) سنة اي هناك تركيز على فئة الشباب".