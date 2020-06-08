الكعبي عن محاولة استقطاع جزء من رواتب الموظفين والشهداء: مخالف للقانون

اعتبر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، ان محاولة استقطاع جزء من رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين مخالف للقانون. وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نرفض محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين"، معتبرا اياها "امرا غير قانوني وغير لائق". ودعا الكعبي الحكومة الى "متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة الاموال المهربة والاموال المنهوبة من قبل الفاسدين والمرتبات العالية التي يتقاضاها افراد الاجهزة القمعية الصدامية , وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية".

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