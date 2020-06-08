تركيا تواصل حملة ضارية ضد المعارضة باعتقال 149 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت تركيا حملتها الضارية ضد المعارضة باعتقال 149 شخصا غالبيتهم من قوات الأمن في اتهام بالانتماء لحركة رجل الدين فتح الله غولن.
وتتهم أنقرة غولن بالمسؤولية عن انقلاب مزعوم في يوليو/تموز عام 2016، وهو ما ينفيه الرجل الذي اختار الولايات المتحدة كمنفى له منذ عام 1999.
وقال مسؤولون أمنيون ووكالة الأناضول إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير بغرب البلاد أمر باعتقال 74 شخصا من أفراد الأمن، كان قد تم عزلهم جميعا من قبل وبينهم ستة من قادة الشرطة.
وذكرت الأناضول أن المدعين في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد أمروا باعتقال 33 شخصا بينهم 24 من أفراد قوات الأمن. وأضافت أنه في إقليم بورصة الغربي، أمر المدعون باعتقال 42 شخصا بينهم 6 جنود في الخدمة.
ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
وتقول المعارضة إن محاولة الانقلاب كانت معدة من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشديد قبضته على السلطة والعصف بخصومه.
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