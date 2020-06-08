حليف لميركل غاضب من واشنطن: لم يبلغونا بقرار سحب القوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى حليف للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غضبه من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قرارها بسحب آلاف الجنود من بلاده، قائلا إن أحدا لم يفكر إبلاغنا بالقرار.

وانتقد بيتر باير وهو منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا.

وقال بيتر باير، عضو الائتلاف المحافظ للمستشارة ميركل، لصحيفة راينيشه بوست الألمانية "هذا غير مقبول تماما، لا سيما وأن أحدا في واشنطن لم يفكر في إبلاغ ألمانيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل اتخاذ القرار".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.

وبعد قرار ترامب، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مقابلة صحفية إنه يأسف للانسحاب المقرر للجنود الأمريكيين من ألمانيا، ووصف علاقة برلين بالولايات المتحدة بأنها "معقدة".