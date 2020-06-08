جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 7 ملايين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به قد تجاوز سبعة ملايين حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ سبعة ملايين و15 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 1ر3 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 400 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة والهند وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وفرنسا وألمانيا وإيران وتركيا وتشيلي والمكسيك وباكستان والسعودية.

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كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.