الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كکوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة بعد تعافي 1037 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية . وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تعافي 1037 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال 24 ساعة الماضية بإجمالي 21242 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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