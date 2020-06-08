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زلزال قوي يضرب بابوا غينيا الجديدة ولا تحذيرات من تسونامي

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ثياس قوة احد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات بابوا غينيا الجديدة صباح الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحدث الزلزال الساعة 20:06 ت غ الأحد، ويبعد مركزه السطحي 131 كلم جنوب غرب مدينة كوكوبو وبعمق يقارب 53 كلم، وفق الوكالة.

ولم يصدر تحذير من وقوع تسونامي، كما لم يعلن عن وقوع ضحايا أو خسائر.

 

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