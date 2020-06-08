انت الان تتابع زلزال قوي يضرب بابوا غينيا الجديدة ولا تحذيرات من تسونامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ثياس قوة احد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات بابوا غينيا الجديدة صباح الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحدث الزلزال الساعة 20:06 ت غ الأحد، ويبعد مركزه السطحي 131 كلم جنوب غرب مدينة كوكوبو وبعمق يقارب 53 كلم، وفق الوكالة.

ولم يصدر تحذير من وقوع تسونامي، كما لم يعلن عن وقوع ضحايا أو خسائر.