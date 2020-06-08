البابا فرنسيس يحذر من تخلي الناس عن الاحتياطات الواجبة للحماية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية من تخلي الناس عن الاحتياطات الواجبة للحماية من فيروس كورونا، وتعامل البعض باعتبارهم في مأمن من الفيروس بعد تراجع مستويات الإصابة في العديد من دول الغرب.



وقال البابا فرنسيس خلال صلاته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، الأحد: "لا يمكن للمرء إعلان فوزه مبكرا للغاية وبصورة تفوق الحد. استمروا في توخي الحذر".

وقصد البابا فرنسيس بذلك الاستمرار في اتباع القواعد التي وضعتها السلطات الصحية المحلية.

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وحدثت موجات تفشي جديدة للفيروس في مناطق حول العالم بعد عودة الأشخاص إلى حضور القداديس والصلوات وآداء الأعمال شخصيا عندما بدا أن الوباء قد تلاشى في منطقتهم.

وأعرب البابا فرنسيس عن سعادته لأن إيطاليا يبدو أنها تجاوزت أسوأ مرحلة للوباء. لكنه لم يذكر دولا معينة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال إن هناك أماكن أخرى لا تزال العدوى تنتشر فيها بسرعة.

وأضاف: "يوم الجمعة الماضي، كان هناك بلد يسجل حالة وفاة كل دقيقة. إنه أمر رهيب" دون ذكر البلد.

وبعد غلق كاتدرائية وساحة القديس بطرس في مارس/آذار لمنع تفشي الوباء، تم إعادة فتحهما حاليا واستئناف الفعاليات البابوية المعتادة ولكن بحضور عدد محدود من الزوار في وقت واحد.