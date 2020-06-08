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نيوزيلندا ترفع قيودفيروس كورونا مع غلق الحدود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

نيوزيلندا ترفع قيودفيروس كورونا مع غلق الحدود

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،الإثنين، أنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ابتداء منتصف ليل اليوم، باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.

 

وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي، إن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الإثنين.

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وأشارت إلى أنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي، بالإضافة لاستئناف كل وسائل النقل العام.

 

 

وفي وقت سابق اليوم ،أعلنت نيوزيلندا خلوها من أي إصابات بكورونا المستجد للمرة الأولى منذ بدء انتشاره بها في نهاية فبراير/شباط الماضي.

 

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