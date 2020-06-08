شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع في عدد إصابات "كورونا" اليومية في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت بولندا 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، بما يعادل ضعف المتوسط اليومي الذي كانت تبلغ عنه البلاد.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة أن أسوأ بؤر التفشي كانت في منطقة سيليزيا الصناعية، التي سجلت 325 حالة من الحالات الجديدة. وسجلت بولندا بشكل إجمالي 26 ألفا و561 حالة إصابة و1157 وفاة.

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