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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الأحد، تسجيل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 1048 مصاباً.
وقال مدير الصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 6 وفيات، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 55 وفاة.
في غضون ذلك سجلت 4 حالات تعافي، ما يرفع حالات الشفاء إلى 108حالة شفاء.
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