شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تمتنع عن إدانة سياسة الصين في هونغ كونغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن مسؤولين في دول مختلفة إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ.

Advertisements وأدانت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا الصين في 28 مايو لفرضها قانوناً، قالت هذه الدول إنه يهدد الحرية ويمثل خرقا لاتفاق أبرمته الصين وبريطانيا العام 1984 بشأن الحكم الذاتي لتلك المستعمرة السابقة. ولم يرد رد بعد على تساؤلات أرسلتها رويترز عبر البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية والسفارة الأمريكية في طوكيو.

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