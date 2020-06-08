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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا وصفر بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.
وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية اليوم الاثنين إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة انخفض إلى أقل من 40 حالة بعد أن تجاوز عتبة الـ50 في اليومين الماضيين، غير إن موجة انتشار كورونا لا تزال غير مستقرة.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفا و 814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.
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