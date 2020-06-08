هذا ما حققه السيسي لـ «مصر» في «6 سنوات»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، تقريرا بالفيديو عن الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم منذ ٦ سنوات.

وعرض التقرير ما تم إنجازه من بناء شبكة طرق قوية ومصانع وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا "لرؤية مصر 2030" التي تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.

كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.