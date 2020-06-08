قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا من القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس- (د ب أ):
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن قوات "الاحتلال" اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب، بعد ان داهمت منزله في حي الصوانة".
وأضافت المصادر أن قوات "الاحتلال" سلمت أربعة شباب فلسطينيين بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما استولت على مركبة تعود لشباب فلسطيني.
يأتي ذلك في وقت تسود فيه توترات بين الفلسطييين والإسرائيليين على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم اراض فلسطينية، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جابي اشكنازي المؤيدة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي يطلق عليها "صفقة القرن".
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