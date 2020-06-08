بعد الاشتباه بحالة كورونا.. غلق مقر نقابة الصيادلة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور علاء عرفات حيالله، نقيب الصيادلة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، غلق المقر الرئيسي لنقابة الصيادلة بمدينة أسيوط، لمدة أسبوع، وذلك كإجراء احترازي لوجود حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور علاء عرفات حيالله، نقيب الصيادلة بأسيوط، في بيان له، أنه في إطار الحفاظ علي سلامة الجميع تقرر تعليق العمل بمقر النقابة لمدة أسبوع، وذلك كإجراء احترازي لوجود حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا أنه سيتم اتخاذ كافة إجراءات تعقيم مبنى النقابة.