بالصور.. إخلاء "وحدات سكنية مقتحمة" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، صباح اليوم الاثنين، لإخلاء الوحدات السكنية التي جرى اقتحامها من قبل أشخاص بطرق غير قانونية.

أسفرت الحملة عن إخلاء وحدة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء، وتسكين إحدى الحالات الصادر لها قرار إزالة بمنطقة العشر عمارات، كما جرى التنبيه على المقيمين بوحدة سكنية بالمنطقة بإخلائها لتسليمها، وذلك خلال مهلة محددة بعد ثبوت حالة بيع وشراء للوحدة دون وجه حق أو سند قانوني.

من جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على ضرورة التزام المواطن بالقانون، وأن يسلك الطرق المشروعة للحصول على سكن خاص به في حالة استحقاقه لذلك من خلال المشروعات التي تقيمها المحافظة، وبعد البحث الذي تجريه إدارة التسكين لتحديد أحقيته من عدمه، مشددا على ضرورة أن يعود المواطنين إلى الحي للاستعلام عن الوحدات السكنية ومعرفة الموقف القانوني لها قبل إجراء أي عمليات للبيع والشراء.