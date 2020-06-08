حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 100 ألف في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد-(د ب ا):

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان 100 ألف حالة اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للسيطرة على فيروس كورونا بعد تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس لتصل إلى 103670 حالة، كما بلغت حالات الوفاة بالفيروس 2065. وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل ما لايقل عن 4728 حالة إصابة جديدة و 65 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتلقى أكثر من 5000 شخص العلاج في المستشفيات الآن، وجرى وضع 262 شخصا على أجهزة تنفس اصطناعي . وقد تعافى 34 % من المصابين.

ويقول المسؤولون إن باكستان مازال أمامها ما لايقل عن شهر لكي تصل لمرحلة الذروة المتوقعة للفيروس.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأربعة أسابيع الماضية، عقب أن رفع رئيس الوزراء عمران خان القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، وتبنى استراتيجية" إغلاق ذكي" جديد تتيح استئناف النشاط الاقتصادي وفقا لقواعد.

ودفع خرق هذه القواعد السلطات لإغلاق أسواق ومراكز تجارية ومناطق سكنية في عدة مناطق بالبلاد الأسبوع الماضي.

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