حاول تهريب مستلزمات طبية من مستشفى.. ضبط موظف في أسيوط -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، من ضبط سيارة موظف بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط، بداخلها مستلزمات طبية ومواد تعقيم قبل تهريبها خارج المستشفى.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من المهندس حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، ورود بلاغ من الأهالي بالاشتباه في سيارة موظف أمن إداري بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط بداخلها مستلزمات طبية .

انتقلت الأجهزة المعنية لموقع البلاغ وبينت المعاينة الأولية صحة البلاغ، وضبط سيارة ملاكي رقم "1326 ي د ن" ملك موظف أمن إداري بمستشفى الصحة الإنجابية بمركز منفلوط، وبداخلها 4 جراكن كحول و12 زجاجة كلور ونصف كرتونة قفازات طبية، قبل تهريبها خارج المستشفي، وجرى التحفظ على المضبوطات وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.