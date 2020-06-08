جونز هوبكنز: عدد الإصابات بكورونا في العالم يتخطى 7 ملايين

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الإثنين عتبة الـ7 ملايين، حسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتشير بيانات الجامعة إلى إصابة 117,9 ألف شخص بالفيروسخلال آخر 24 ساعة، مقابل 126,3 في اليوم السابق.
وبلغت حصيلة الوفيات في العالم 402852 حالة، فيما تماثل 3 ملايين و142440 شخصا للشفاء منذ بداية تفشيالجائحة.
وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء، مليون و942 ألف شخص، تليها البرازيل (نحو 692 ألفا) وروسيا (حوالي 468 ألفا).
وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالوباء السعودية (101,9 ألف حالة)، وقطر (68,7 ألف) والإمارات (38,8 ألف) ومصر (34 ألف) والكويت (31,8 ألف).
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