روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الإثنين عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا. بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا. Advertisements وذكر المركز أن 3957 شخصا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصا. وتشير بيانات المركز، إلى أن 36,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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