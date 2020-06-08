كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكية يعلن تفكيك جهاز الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي.إن.إن"، في خبر لها اليوم الاثنين، بأنه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأمريكية التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن"، عن رئيسة المجلس البلدي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ليزا بيندر، قولها: "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".

وأضافت ليزا بيندر، أنها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان، وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي، لافتة إلى أن فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست مشروعا يمكن تنفيذه "على المدى القصير".

وقد قالت عضو المجلس، ألوندرا كانو، على "تويتر" إن قرار تفكيك الجهاز اتُّخذ "بالأغلبية الكافية" لأعضاء المجلس وهو ما سمح بتجنّب "الفيتو"، مضيفة أن المجلس خلُص إلى أن جهاز شرطة المدينة "غير قابل للإصلاح"، مؤكدة "أننا سننهي النظام الحالي" للشرطة.

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وكان الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، اقترحوا تعديل الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وذلك في تشريع قادم ردا على وفاة الأميركيين من أصول أفريقية على أيدي سلطات إنفاذ القانون، وفقا لمسودة حصلت عليها وكالة انباء أسوشيتد برس.

وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونغرس، الأحد، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، إن الحزمة المقدمة من الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ستكون أكثر جرأة من أي تغييرات في تطبيق القانون خلال العقد الماضي.

وذكرت: "حان الوقت لتغيير ثقافة الشرطة في العديد من الإدارات. ونعتقد أن التشريع سيخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاتجاه".

ويواجه قانون "العدالة في عمل الشرطة" العديد من جوانب المساءلة والممارسات المتعلقة بإنفاذ القانون التي تعرضت للنقد، خاصة مع تزايد التقاط تسجيلات لعنف الشرطة بكاميرات الهواتف الخلوية ونشرها على نطاق واسع في أميركا والعالم أجمع، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.