كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3484 إصابة و188 وفاة بفيروس كورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 3484 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117103 حالات.

وقد أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا إلى 13699.

وكانت الحكومة المكسيكية، قالت إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وسجلت السلطات الصحية المكسيكية، في وقت سابق، أكثر من ألف حالة وفاة في يوم واحد، لافتة إلى أن هذه سابقة هي الأولى من نوعها.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.