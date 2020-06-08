كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تعلن القضاء على كورونا نهائيا واستئناف الحياة بدون قيود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن نيوزيلندا قضت على انتقال الفيروس التاجي محليا وسترفع جميع تدابير الاحتواء باستثناء ضوابط الحدود، مما يجعلها واحدة من أوائل الدول التي تفعل ذلك، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت انه يمكن استئناف الأحداث العامة والخاصة وصناعات البيع بالتجزئة والضيافة وجميع وسائل النقل العام للعمل دون وجود قواعد للتمييز الاجتماعي التي لا تزال قائمة في معظم أنحاء العالم.

وأبلغت اردن الصحفيين "في حين أن المهمة لم تنته، فلا يوجد إنكار لهذا الانجاز... شكرا لك نيوزيلندا."

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وتابعت "نحن واثقون من أننا قضينا على انتقال الفيروس في نيوزيلندا في الوقت الحالي، لكن التخلص منه ليس نقطة زمنية، إنه جهد مستمر".

تخرج الدولة جنوب المحيط الهادئ التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة من الوباء بينما لا تزال الاقتصادات الكبيرة مثل البرازيل وبريطانيا والهند والولايات المتحدة تصارع الفيروس المنتشر.

كان هذا إلى حد كبير بسبب 75 يومًا من القيود بما في ذلك حوالي سبعة أسابيع من الإغلاق الصارم الذي تم فيه إغلاق معظم الشركات وكان على الجميع باستثناء العمال الأساسيين البقاء في المنزل.