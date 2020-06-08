كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بولندا لا تخطط لقيود جديدة بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نائبة رئيس الوزراء البولندي جادويغا إميليفيتش، اليوم الاثنين، إنها لا ترى حاجة إلى فرض قيود جديدة أو إعادة القيود السابقة على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الإصابات الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال إميليفيتش للاذاعة الخاصة بولسات نيوز "لا توجد خطط للقيام بذلك اليوم".

سجلت بولندا يوم الأحد 575 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وتم الإبلاغ عن عدد مماثل يوم السبت. وتزيد الارقام اليومية ليوم الأحد إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 26،561، مع 1،157 حالة وفاة.

