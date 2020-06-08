الرملة: اعتقال 7 مشتبهين بإطلاق النار على دورية شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الاثنين، 7 مشتبهين بالضلوع في إطلاق النار على دورية شرطة بمدينة الرملة، مساء أمس الأحد.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.
وتسود مدينة الرملة أجواء مشحونة ومتوترة في أعقاب مقتل 3 مواطنين بجريمة إطلاق نار استهدفت مركبة بالقرب من مفرق اللد أول من أمس، السبت.
وأسفرت الجريمة آنذاك عن مقتل كل من رائد عبد اللطيف (40 عاما)، جبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما).
هذا، وتقرر تعطيل الدراسة في حي الجواريش اليوم، الاثنين، في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها الحي.
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