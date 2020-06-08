وفيات كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية ترتفع لـ121

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت حالتي وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء الأحد، أن المهندس عمار أحمد أبو ناصر (49 عاما)، والمواطن محمد خليل الفرا (62 عاما) توفيا في الكويت، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 121.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية 1855 إصابة بتسجيل 7 إصابات جديدة في أميركا واثنتين في مصر، في المقابل بلغ عدد حالات التعافي من المرض 1033 حالة بعد تسجيل حالة تعلف في أميركا وثماني حالات في البرازيل، وأربع حالات في هولندا.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 7 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 806، فيما لم تسجل أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 56، وسجلت حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 317.

Advertisements

بينما في السعودية، سجل، مساء الأحد، وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن شحته عبدالرازق سليم لافي (66 عاما)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17، في حين لم تسجل إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 41، تعافى منها 7.

وفي مصر تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية لكل من: المواطنة عصمت برهم (56 عاما)، والمواطن عبد الوهاب نجم (79 عاما)، بسبب كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4.

كما تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 7، تعافت منها حالة واحدة وحالتين وضعهما مستقر.