مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالساوية وحملة اعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم مستوطنون فجر اليوم الإثنين، قرية الساوية قضاء نابلس، واعتدوا على ممتلكات السكان وعاثوا بالقرية خرابا، فيما واصلت قوات الاحتلال شن المداهمات وتنفيذ الاعتقالات في الضفة الغربية.

وأعطب عناصر عصابات "تدفيع الثمن" إطارات 8 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية تتوعد الانتقام من الفلسطينيين وشعارات تمجد الشعب اليهودي.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن عددا من المستوطنين من مستوطنة "راحاليم" المحاذية للقرية قاموا بإعطاب إطارات لثمانية مركبات، كما خطوا شعارات عنصرية حملت توقيع عصابة "تدفيع الثمن".

وأوضح دغلس أن عملية الاقتحام تمت عند الساعة الرابعة فجرا، مؤكدا أن المستوطنين ربما يعدون لموجة جديدة من الاعتداءات على ممتلكات المواطنين خلال الأيام المقبل، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

وتعاني بلدة الساوية من الاستيطان لأراضيها الذي يتوسع كل فترة؛ حيث يلتهم أكثر من 11 ألف دونم، وهو ما يعادل 50% من أراضي القرية، لمصلحة أربع مستوطنات مقامة على أراضيها وتحيطها من جهاتها الأربع.

وفي سياق الاقتحامات والمداهمات لقوات الاحتلال لمناطق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مواطنين خلال حملة مداهمات شنّتها في بلدات ومدن الضفة.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدت الخضر، واعتقلت الطفل والأسير المحرر نصر الله صبيح، والطفل محمود صلاح، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

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كما اقتحمت القوات بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، واعتقلت الطفل محمد ديرية، بعد مداهمة منزل ذويه.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت رستم عويضات، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قباطية الشابين محمود ياسر خزامية، ومهدي زكارنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي محافظة جنين، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم، دون وقوع إصابات.

وتصدى شبان بالرصاص الحي لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية.

وأفادشهود عيان بأن اشتباكات مسلحة، اندلعت في البلدة بين شبان وقوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية.

كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه منازل المواطنين دون تسجيل إصابات، فيما اعتقل الشابين محمود ياسر خزيمية، ومهدي زكارنة، بعد أن دهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في بلدة قباطية.