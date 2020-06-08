مورينيو يستقر على صفقته الأولى في الميركاتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، استقر على صفقته الأولى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو وضع لاعب وسط وولفرهامبتون والمنتخب البرتغالي، روبن نيفيس، على رأس خياراته الصيفية.

وأضافت أن وولفرهامبتون، يعلم أنه معرض لفقدان خدمات نيفيس، الذي يحظى باهتمام أندية أخرى، ولهذا فإنه يضع ضمن اعتباراته التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب السنغالي، إدريسا جاي.

وقدم نيفيس مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الوولفز، قادما من بورتو قبل ثلاثة أعوام، حيث قاده للفوز بالتشامبيونشيب، قبل أن يترك بصمته كأحد أفضل لاعبي الوسط في البريمييرليغ، خلال الموسمين الأخيرين.

ويعد مورينيو من أشد المعجبين بقدرات مواطنه، وهو عازم على التقدم بعرض لضمه، ما يضع مستقبل لاعب توتنهام، تانجوي ندومبيلي، على المحك.