سيتين يعلن جاهزية ميسي لمواجهة مايوركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، عن جاهزية نجم فريقه الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواجهة ريال مايوركا يوم 13 حزيران/يونيو الجاري، ضمن استئناف الموسم بالليغا.

وذكر سيتين، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي لم يتدرب ولديه بعض الانزعاج، فقد حدث ذلك للكثيرين، وهو أمر بسيط، وسيطرنا عليه".

وأضاف "لقد أصبح جيدًا تمامًا، ولن يواجه أي مشكلة".

وعن عدد الدقائق التي يمكن أن يشارك بها ميسي في كل مباراة، كي لا يتعرض للإرهاق، قال سيتين "حاله مثل البقية، سنرى كيف ستسير الأمور.. هناك العديد من المباريات، وليس لدينا قائمة طويلة من اللاعبين، ومن الأفضل أن نجده دائمًا في الملعب".

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وحول مدى استعداد لويس سواريز، أجاب "تعافيه كان أسرع مما توقعنا، لكن السؤال هنا: كيف ستكون جاهزيته بعد الغياب لفترة طويلة؟".

وأردف "أعتقد أنني لن أغير الكثير في الخطة، لكن سأحاول أن أفعل بعض الأشياء بشكل أفضل.. نحن سعداء، وفترة التوقف منحتنا الكثير من التحسن".

وبخصوص انتقال ريال مدريد إلى ملعب ألفريدو دي سيتفانو، رد سيتين "لا أعرف كيف سيؤثر هذا الأمر عليهم أو على منافسيهم".